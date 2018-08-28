Самая старая женщина в мире раскрыла секрет долголетия

Вторник, 28 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самая старая женщина в мире раскрыла секрет долголетия

В Боливии обнаружили самую старую женщину в мире, чей рекорд долголетия так и не был зафиксирован.

С ней пообщались журналисты информационного агентства Associated Press.

Хулиа Флорес Колке (Julia Flores Colque) родилась 26 октября 1900 года в городе Сакаба в семье индейцев кечуа. Раннее детство она провела в горах среди пастухов, затем переехала в город, где до старости торговала собственноручно выращенными овощами и фруктами. Колке называет здоровую пищу основным секретом своего долголетия, хотя признается, что иногда позволяет себе съесть пирог или выпить банку газировки. Она никогда не была замужем и не имела детей.

Колке рассказала, что коротает дни за игрой на традиционном музыкальном инструменте чаранго — пятиструнном аналоге лютни. Под нее она часто поет песни на языке кечуа. Вместе с ней живут собаки, кошки и курицы. Она полна жизни и энергии и любит побаловать себя самодельной выпечкой. За Колке присматривает ее 65-летняя внучатая племянница Агустина Берна (Agustina Berna).

Боливийка фактически является самой старой женщиной в мире. Она старше прошлой мировой рекордсменки, японки Тие Мияко, родившейся 2 мая 1901 года, которая скончалась в июле. Однако представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что им не поступало заявки от Колке. Как выяснили журналисты, она и не подозревала о существовании подобного реестра.

Власти Сакабы признали Колке «живым наследием». На деньги правительства и частных фондов ей сделали дома ремонт, выложили плиткой дорожки во дворе и прикрепили к стене жилища перила, чтобы старушка не упала вечером по пути в ванную, расположенную в отдельном помещении. Несколько лет назад Колке сильно повредила спину. Доктора говорили, что она не сможет ходить, но женщина опровергла их прогнозы.

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