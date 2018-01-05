Самая волосатая девушка в мире вышла замуж

Газета Metro сообщила о счастливом замужестве «самой волосатой в мире» девушки по имени Супатра Сасупфан.

Девушка живет в Таиланде, с рождения она страдает от редкого наследственного заболевания - синдрома Абрамса или гипертрихоза. Все ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые очень быстро растут. Супатра Сасупфан пыталась вылечиться от недуга, ей делали лазерную депиляцию, но это не помогло. В конце концов девушка решила просто бриться, пишет ntv.ru.

Недавно Супатра вышла замуж, как она призналась, за «любовь всей своей жизни». В интервью изданию девушка заявила, что ее волосатость делает ее особенной: она уверена в себе и имеет много друзей, а теперь и любимого мужа.