Самое дорогое гражданское судно в Испании спустили на воду

В верфи поясняют, это первый подобный проект для компании и самое дорогое судно, построенное в Испании.

Затраты на одни лишь работы оцениваются в 45 млн евро. Строительство лайнера началось в начале этого года, а круизы премиум-класса Ritz-Carlton планирует запустить в 2020 году. Гостиничная сеть собирается выйти на этот рынок с тремя лайнерами, пишет noticia.ru.

Лайнер сможет вместить 544 человек, включая экипаж, который будет насчитывать более 240 человек.

Планируется, что эксклюзивные круизы продолжительностью 7-10 ночей будут организованы по Средиземному морю, Северной Европе, Карибскому бассейну, Латинской Америке, Канаде и США. Первый круиз по Европе пройдет через несколько испанских городов: Барселону, Пальму, Ибицу, Малагу, Картахену и Бильбао, а завершится он в Виго.