Самое дорогое в мире оливковое масло - испанское

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Самое дорогое в мире оливковое масло - испанское

Самое дорогое оливковое масло в мире стоит 130 евро за пол-литра, и производят его в Валенсии.

Эксперты находят в Mil del Poaig «женский аромат», а также нотки фруктов, свежескошенной травы, цитрусовых, флердоранж и миндаля, пишет noticia.ru.

Американский журнал The Times назвал Mil del Poaig в числе ста лучших масел мира.

В этом году марке исполнилось 10 лет. Эксклюзивное оливковое масло производят из сорта фарга, а плоды собирают с тысячелетних оливковых деревьев. Раньше эти деревья продавали в разные страны Европы в качестве декоративных растений, но создатели проекта Maestrazgo Хоакин Солано и Мануэль Арнао решили вернуть им традиционную функцию.

Производители рассказывают, что сейчас 90% Mil del Poaig идет на экспорт: в Японию, США, Бразилию и Китай. При этом объемы производства составляют всего 2-3 тысячи бутылок в год, поскольку старинные оливковые деревья дают немного плодов, и, к тому же, их непросто обрабатывать из-за огромных размеров и расположения.

Самое дорогое оливковое масло разливают в особые фарфоровые емкости, которые были разработаны специально для него испанскими дизайнерами Cul de Sac.

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