Самое смешное фото с животным

В конкурсе самых смешных фотографий с животными победила сова, которая пытается удержаться на ветке. Она обошла «улыбающуюся» полевую мышь и недовольную черепаху.

Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года. На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Авто фото - фотограф из Венгрии Тибор Керц, пишет ntv.ru.

В категории «На земле» победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке. Такое ощущение, что грызун улыбается.

В категории «Под водой» лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.

В категории «В воздухе» победила птица-«ракета» от шотландца Джона Трелфолла.

Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.