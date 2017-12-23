Самое смешное фото с животным

Суббота, 23 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Самое смешное фото с животным

Самым смешным фото с животным признали снимок с падающей совой.

В конкурсе самых смешных фотографий с животными победила сова, которая пытается удержаться на ветке. Она обошла «улыбающуюся» полевую мышь и недовольную черепаху.

Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года. На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Авто фото - фотограф из Венгрии Тибор Керц, пишет ntv.ru.

В категории «На земле» победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке. Такое ощущение, что грызун улыбается.

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В категории «Под водой» лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.

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В категории «В воздухе» победила птица-«ракета» от шотландца Джона Трелфолла.

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Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.

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