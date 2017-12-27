Самолет развернули после 4 часов полета из-за лишнего пассажира

Работники авиакомпании All Nippon Airways обнаружили незарегистрированного пассажира на одном мест эконом-класса только спустя четыре часа с момента вылета. Выяснилось, что мужчина ошибся рейсом. Пилот решил вернуться в Лос-Анджелес и высадить его.

При этом после возвращения пассажиров долго не выпускали из самолета, пока полиция допрашивала соседей указанного туриста, а затем сам рейс перенесли на день.

На борту воздушного судна среди прочих пассажиров оказались певец Джон Ледженд и его беременная жена - американская ведущая Крисси Тейген. Они направлялись на отдых. Тейген в своем Twitter возмутилась решением персонала авиакомпании.

«За что нас всех наказали и заставили вернуться назад из-за чужой ошибки? Не лучше ли было долететь до Токио и оттуда отправить пассажира назад? Все задаются тем же вопросом», - сказала она.