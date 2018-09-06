Samsung обещает представить складной смартфон в ноябре

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Samsung обещает представить складной смартфон в ноябре

Компания Samsung пообещала в этом году представить складной смартфон.

Об этом объявил глава мобильного подразделения Донг Джин Ко.

Подробностей, кроме того, что это может произойти в ноябре, он не раскрыл, но ролик с концептом компания выпустила еще четыре года назад. По словам Ко, большую часть времени устройство будут использовать в сложенном состоянии, но, когда пользователь захочет посмотреть видео, он сможет развернуть его.

В связи с этим возникает вопрос, зачем вообще покупать такой смартфон, если есть планшеты. Но в Samsung утверждают, что ответ нашли, пишет ntv.ru.

Предыдущий флагман компании S9 продавался не слишком бойко. А на 12 сентября намечена презентация новых устройств у конкурентов из Apple.

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