Самую маленькую собаку в мире клонировали в 49-й раз

Пятница, 06 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самую маленькую собаку в мире клонировали в 49-й раз

Пса породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли (Miracle Milly) клонировали в 49-й раз.

Специалисты занимаются клонированием шестилетнего животного в попытке понять, по какой причине оно является столь миниатюрным.

При рождении Милли весила менее 28 граммов и помещалась в чайную ложку. Ветеринары посчитали, что новорожденный питомец не выживет. Тем не менее хозяйка щенка, американка Ванеса Семлер (Vanesa Semler), кормила его каждые два часа из пипетки и смогла выходить.

В 2012 году Чудо-Милли занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую маленькую в мире собаку. Животное достигает в высоту всего около 10 сантиметров и весит 400 граммов. 12 клонов Милли живут в доме Семлер. Их зовут Молли, Малли, Мелли, Молли, Муму, Мила, Мэри, Мими, Мони, Мини, Мела и Мулан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Самый дешевый супермаркет в Португалии

      Представлены результаты исследования DECO.

      Подробнее

    • Португалия: серия престижных соревнований по хай-дайвингу

      В июле впервые один из этапов чемпионата Red Bull Cliff Diving ступит на португальскую землю на вулканических Азорских островах.

      Подробнее

    • Испания: Mercadona приглашает студентов на работу

      Сеть супермаркетов Mercadona объявила о наборе студентов в разные подразделения компании для работы по выходным.

      Подробнее

    • Нелегалы в Испании

      За последние полгода в Испанию прибыло морским путем около 16 тысяч нелегалов.

      Подробнее

    • Российский фильм «Тренер» покажут в Италии

      Российский художественный фильм «Тренер» в римском кинотеатре «Фарнезе».

      Подробнее

    • Италия: День семьи, любви и верности

      Ромашки за любовь и верность - парам из Перуджи и Рима.

      Подробнее

    • Самую маленькую собаку в мире клонировали в 49-й раз

      Пса породы чихуахуа по кличке Чудо-Милли (Miracle Milly) клонировали в 49-й раз.

      Подробнее

    • Торговая война США и Китая вышла на новый уровень

      Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25 процентов на импортируемые из Китая товары вступило в силу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda