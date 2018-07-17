Самые богатые португальцы

Причем сделано это впервые.

Их совокупное состояние превысило более 24 млрд евро, что составляет около 13% от валового внутреннего продукта (ВВП) Португалии.

Большинство из 45 богатейших граждан страны составляют мужчины старше 60 лет, но в список также входят пять женщин, одна из которых - Мария Фернанда Аморинь - вместе со своей семьей (Maria Fernanda Amorim & família) возглавляет рейтинг Forbes Portugal с состоянием в 4 млрд 502 млн евро. Основными активами семьи Аморинь являются нефтеперерабатывающая компания Galp и компания по добыче и переработке коры пробкового дерева CorticeiraAmorim.

Второе место занимает Алешандре Соареш душ Сантуш (Alexandre Soares dos Santos), владелец Jerónimo Martins и Walk’in Clinics с 3 млрд 419 млн евро.

На третьей позиции - бизнесмен Витор Мануэл да Силва Рибейру (Vítor Manuel da Silva Ribeiro), основными активами которого являются AlvesRibeiro Construção, BancoInvest и компания Mundicenter, которая владеет и управляет восемью торговыми центрами, включая торговый центр Amoreiras (Amoreiras Shopping Center) в Лиссабоне.

Вашку де Меллу (Vasco de Mello), президент группы José de Mello и Brisa, идет четвертым в списке ForbesPortugal с состоянием в 1 млрд 179 млн евро.

Далее находится Педру Мендонса де Кейрош Перейра (Pedro Mendonça de Queiroz Pereira), владелец группы целлюлозно-бумажной промышленности Semapa и отеля «Ритц» (Ritz) с состоянием в 1 млрд 129 млн евро.

На шестом и седьмом местах, с состоянием 889 млн евро - Мануэл Виолаш и Рита Виолаш э Са (Manuel Violas e Rita Violas e Sá), основными активами которых являются группа SuperBock и туристическая инвестиционная компания Solverde.

Луиш Висенте (Luís Vicente), владелец транспортно-логистической компании Luís Simões, является восьмым самым богатым человеком в Португалии - 822 млн евро.

На девятом месте, с состоянием в 689 млн евро - владелец модной интернет-платформы Farfetch Жозе Невеш (José Neves), на десятом - бизнесмен Фернанду Жорже Пинью Тейшейра (Fernando Jorge Pinho Teixeira) из группы Ferpinta (металлургический и металлообрабатывающий сектор) с 612 млн евро.

В списка 45 самых богатых людей в Португалии входят «предприниматели, инвесторы и бизнесмены из различных сфер деятельности, - говорится в пресс-релизе, - в том числе, футбольный менеджер, владелец Gestifute - Gestão de Carreira de Profissionais Desportivos Жорже Мендеш, состояние которого оценивается в 157 млн евро». Его позиция в рейтинге не уточняется.

ПОЛНОСТЬЮ ТОП-10 CАМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В ПОРТУГАЛИИ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

1. Maria Fernanda Amorim & família (4 млрд502 млн евро)

2. Alexandre Soares dos Santos (3 млрд 419 млн евро)

3. Vítor Manuel da Silva Ribeiro (1 млрд 401 млн евро)

4. Vasco de Mello (1 млрд 179 млн евро)

5. Pedro Mendonça de Queiroz Pereira (1 млрд 129 млн евро)

6. Manuel Violas (889 млн евро)

7. Rita Violas e Sá (889 млн евро)

8. Luís Vicente (822 млн евро)

9. José Neves (689 млн евро)

10. Fernando Jorge Pinho Teixeira (612 млн евро)