Самые опасные городские районы Испании

Издание El Español изучило криминогенную обстановку в крупнейших населенных пунктах страны и составило свой список районов и кварталов, большинство жителей которых ведут маргинальный образ жизни и занимаются нелегальным бизнесом.

Прежде всего, это Las 3000 viviendas (Лас трес миль вивьендас) в Севилье, представляющий собой большое количество самых натуральных лачуг без каких-либо коммунальных удобств. Уборщики мусора или работники телефонных компаний предпочитают обходить его стороной, так как нападение может случиться в любой момент и без видимой причины. Перестрелки между бандами, основной статьей дохода которых является наркоторговля, происходят повсеместно.

Валенсийский Эль Кабаньяль, расположенный на побережье, облюбовали «окупас» - но не «идейные» или из числа потерявших жилье, а проживавшие раньше в лачугах, шалашах и землянках. Примерно такой же контингент занял дома в квартале Лас барранкильяс, что в мадридском районе Вальекас, хотя здесь до сих пор сохранились и собственноручно построенные убогие домишки. В течение долгого времени он был известен как самый крупный наркопритон во всей Европе, однако впоследствии многие наркоманы и токсикоманы мигрировали в такие места как Вальдемингомес или Каньяда Реаль. Вальдемингомес, являющийся самым крупным «кладбищем» угнанных автомобилей, отличается еще и тем, что здесь налажена торговля оружием, пишет espanarusa.com.

В Барселоне рекомендуется избегать посещения квартала Ла Мина, который территориально относится к Сан-Адриа-дель-Бесос. Он состоит из 20 зданий из 5-12 этажей, которые медленно, но верно приходят в запустение. Несмотря на то, что полиция увеличила свое присутствие в Ла Мине, постоянно враждующие преступные кланы мешают направить течение жизни в спокойное русло.

В Пальме насчитывается сразу два опасных района: Сон Банья и Сон Готлеу. Первый населен цыганами и находится на приличном удалении от центра города. Второй же постепенно приходит в упадок из-за явного снижения культурного и образовательного уровня его обитателей. Два квартала – Ла Пальма и Ла Пальмилья, причем расположенные в одном районе, имеют дурную славу самых опасных в Малаге, и концентрация преступных элементов здесь намного выше, чем где-либо в городе.

В Картахене неблагополучным считается Ло Кампано, окруженный промышленными предприятиями, что крайне отрицательно влияет на экологическую обстановку. Он расположен далеко от основной городской инфраструктуры и имеет крайне плохое транспортное сообщение. 70% местного населения не имеют работы, и достаточно много детей не посещают школу, помогая взрослым в распространении наркотиков.

В Аликанте давно уже прославился Вирхен-дель-Кармен, который в народе называют Миль вивьендас. Практически полностью он заселен иммигрантами в количестве пяти тысяч человек, которые промышляют наркоторговлей. Наконец, в Эль Принсипе, что в Сеуте, активно действуют джихадисты, вербующие местную криминальную молодежь для участия в войнах в Сирии и Ираке.