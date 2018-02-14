Самые ответственные компании Испании

Среда, 14 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Самые ответственные компании Испании

Рейтинг самых ответственных компаний Испании возглавили Once, Mercadona и Inditex.

Согласно рейтингу Merco, компания Once и ее фонд, а также Mercadona и Inditex были признаны самыми ответственными фирмами с лучшим руководством в Испании по итогам 2017 года. Немного отстали от лидеров CaixaBank, Mapfre, BBVA, Iberdrola, Repsol и Ikea, а замыкает десятку лучших Mutua Madrileña, поднявшаяся на две позиции по сравнению с прошлым годом, пишет espanarusa.com

Для определения позиции каждой компании в рейтинге специалисты Merco проанализировали более двадцати переменных, среди которых: этический компонент, прозрачность, отношение к работникам, равенство возможностей, поддержка компаний третьего сектора и многое другое.

В ходе исследования свои мнения высказали эксперты в разных областях (представители неправительственных организаций, специалисты по социальным вопросам, члены ассоциаций потребителей, финансовые аналитики, журналисты экономических изданий, члены профсоюзов и пр.), а также директора крупных компаний и граждане страны.

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