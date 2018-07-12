Самые востребованные строительные специальности в Испании

Четверг, 12 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Самые востребованные строительные специальности в Испании

По данным Министерства развития Испании, за первые четыре месяца текущего года в стране началось строительство 30 566 жилых помещений.

Это на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Если такие темпы строительства сохранятся и в дальнейшим, то к концу года число объектов жилой недвижимости может превысить 90 тысяч. Однако в этой связи возникли проблемы с поиском квалифицированного персонала, дефицит которого уже испытывают некоторые крупные застройщики.

На данный момент самыми востребованными строительными специальностями в стране являются каменщик, плиточник, сантехник и опалубщик, за которыми следуют технический заказчик и водитель различных транспортных средств. Как правило, предпочтение отдается мужчинам в возрасте от 30 до 49 лет, имеющим опыт работы. Чаще всего такие рабочие требуются в Каталонии, автономном сообществе Мадрид, Валенсийском сообществе и Галисии. На долю женщин в строительном секторе приходится всего 8,8% рабочих мест, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то, что число публикуемых вакансий продолжает стабильно расти, равно как и число жителей страны, получающих строительные специальности, в данном секторе по-прежнему наблюдается дефицит кадров. В качестве его основных причин эксперты называют нестабильность и низкие зарплаты.

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