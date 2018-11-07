Самый бедный муниципалитет Испании находится в Эстремадуре

Среда, 07 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Самый бедный муниципалитет Испании находится в Эстремадуре

Самым бедным населенным пунктом в Испании, по данным Налоговой службы, в очередной раз стал Саинос (Бадахос).

Население муниципалитета составляет 2819 человек, а средний доход – 11 166 евро.

Несмотря на официальную статистику, жители Саиноса сохраняют оптимизм и не жалуются на качество жизни. Они отмечают, что считается, что эта часть Эстремадуры находится в упадке, но подчеркивают, что нуждающихся в их муниципалитете нет. В Саиносе говорят о том, что при низком уровне дохода, стоимость услуг и товаров в муниципалитете соответствующая, пишет noticia.ru.

Мэр Саиноса Грегорио Гальего признает, что в этой местности нет крупных производств, а молодежь уезжает учиться и работать в другие места, но заверяет, что живется в муниципалитете хорошо.

По словам самих жителей, в среднем они получают около 700-800 евро на руки. Многие работают в полях на сезонных работах, некоторые организуют собственные компании, связанные с производством пищевых продуктов. У многих жителей свои огороды, урожаем с которых они делятся с соседями.

Основная часть земли в Саиносе принадлежит муниципалитету.

Сельскохозяйственное общество El Progreso de Labradores y Granjeros насчитывает более 2 тысяч членов и владеет 4 тысячами гектаров земли, на которых, среди прочего, собирают кору пробкового дуба.

Аренда жилья в Саиносе обходится в среднем в 200 евро, а купить дом площадью 150 квадратных метров с мебелью можно за 30 тысяч евро. В местном банке утверждают, что в Саиносе ни у кого нет ипотеки.

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