Самый большой авиалайнер развернули на полпути из-за свиста
Пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на полпути после жалоб пассажиров на свист, исходящий со стороны двери.
Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки. «Из двери доносился пронзительный свист, поэтому в интересах путешественников командир воздушного судна принял решение вернуться в Сидней», — объяснил представитель авиакомпании.
«Давление в самолете оставалось стабильным на протяжении всего полета, и авиалайнер успешно совершил посадку. Сейчас его осматривают инженеры», — добавил он.
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