Самый большой авиалайнер развернули на полпути из-за свиста

Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки. «Из двери доносился пронзительный свист, поэтому в интересах путешественников командир воздушного судна принял решение вернуться в Сидней», — объяснил представитель авиакомпании.

«Давление в самолете оставалось стабильным на протяжении всего полета, и авиалайнер успешно совершил посадку. Сейчас его осматривают инженеры», — добавил он.