Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени

Вторник, 16 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени

Самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк, запущенный Singapore Airlines, приземлился в аэропорту Ньюарк раньше запланированного времени.

В конечном итоге длительность перелета составила 17 часов 53 минуты, что оказалось на 33 минуты меньше, чем предполагалось.

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк в четверг, 11 октября. Ожидалось, что полет будет продолжаться около 19 часов в зависимости от погодных условий, и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров.

Перелет совершался на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира — 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.

На борту находилось 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых мог отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров было 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.

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