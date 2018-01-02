Самый дорогой дом в Испании находится в Марбелье

Его стоимость составляет 80 млн евро. На 3400 кв. м жилплощади удобно принимать гостей - здесь 12 спален и 10 ванных комнат. На прилежащем участке площадью 8000 кв. м разбит сад с фонтаном, откуда открывается потрясающий вид на красоты Средиземноморья, пишет espanarusa.com.

Еще один дом из списка самых дорогих и желанных, Castillo de Mallorca, находится на частном полуострове рядом с Puerto de Andrax. Его рыночная цена - 38 млн евро. К дому можно добраться с моря - у специально оборудованной площадки могут пришвартовываться яхты до 30 метров в длину. На территории в 6000 кв. м, помимо основного дома, построены гостевые домики, террасы и сады, а также бассейн. Здесь вы сможете радовать свой взор великолепными морскими пейзажами.

32 млн евро просят продавцы за виллу-дворец в Марбелье с приусадебным участком в 1,1 га. Здание украшают стройные ряды колонн и бассейн.