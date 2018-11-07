Самый дорогой дом в Испании продается за 80 млн евро

Среда, 07 Ноябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

Самый дорогой дом в Испании продается за 80 млн евро

Самый дорогой дом в Испании находится в Марбелье (Малага), и он выставлен на продажу.

Вилла расположена на первой береговой линии в жилом комплексе La Carolina-Guadalpín на так называемой «Золотой миле» (Milla de Oro) – самом престижном отрезке Коста-дель-Соль.

Заявленная цена объекта на сайте по продаже недвижимости Idealista составляет 80 млн евро, пишет noticia.ru.

Владения охватывают 8 тысяч м2, на которых, помимо основного жилого дома, разместились еще три постройки, а также бассейн с каскадом и смотровая вышка. В доме 12 спален, 12 ванных комнат и бар.

На данный момент это самый дорогой объект в истории сайта Idealista. Предыдущим лидером также была вилла, расположенная в Марбелье. За нее в 2015 году просили 60 млн евро.

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