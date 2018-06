Самый красивый регион Италии

Уже второй год National Geographic присуждает региону Апулия премию «Best value travel destination in the world», признавая тем самым привлекательность региона для мирового туризма. По рецензии американского телеканала, Апулии есть чем похвастаться, будь то ритмы жизни, традиции, красоты природы и мест, пишет napoli1.com.

Можно утверждать, что регион является лучшим в южной Италии, вызывая любовь и зависть соседей. Всего здесь в изобилии и все дышит историей и красотой: города, пляжи, древние селения, природа, памятники. Недаром эти места облюбовали для отдыха многие знаменитости: от Мадонны до Тома Хэнкса, от супругов Макрон до семьи Трампа. Апулия по праву заслужила титул гордости Юга.