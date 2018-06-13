Самый красивый регион Италии

Среда, 13 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Самый красивый регион Италии

Регион Апулия признан самым красивым в мире.

Уже второй год National Geographic присуждает региону Апулия премию «Best value travel destination in the world», признавая тем самым привлекательность региона для мирового туризма. По рецензии американского телеканала, Апулии есть чем похвастаться, будь то ритмы жизни, традиции, красоты природы и мест, пишет napoli1.com.

Можно утверждать, что регион является лучшим в южной Италии, вызывая любовь и зависть соседей. Всего здесь в изобилии и все дышит историей и красотой: города, пляжи, древние селения, природа, памятники. Недаром эти места облюбовали для отдыха многие знаменитости: от Мадонны до Тома Хэнкса, от супругов Макрон до семьи Трампа. Апулия по праву заслужила титул гордости Юга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: туристы разбились насмерть

      «Смертельные селфи» становятся все более распространенным, но от этого не менее печальным феноменом.

      Подробнее

    • Португалия: чемпион по жалобам

      Данные приводит Портал по рассмотрению жалоб (Portal da Queixa).

      Подробнее

    • Испания - лидер по показателю роста продаж предметов роскоши

      Хотя Испания не является колыбелью люксовых брендов, однако именно здесь зарегистрирован самый большой рост объема продаж предметов роскоши.

      Подробнее

    • В Испании открыли два новых винных маршрута

      Испанская ассоциация винодельческих городов (ACEVIN) представила на своей ежегодной ассамблее два новых винных маршрута.

      Подробнее

    • В Италии арестованы похитители картин Рубенса и Ренуара

      Похитителей картин Рубенса «Святое семейство и святая Анна» и Ренуара «Девушки на лугу» арестовали итальянские карабинеры.

      Подробнее

    • Италия: метеопрогноз в Неаполе

      Придется забыть яркое солнце и жару, которая накрывала Италию в последние дни: грядут резкие погодные изменения, которые несут дожди и грозы во все регионы.

      Подробнее

    • Американка нашла 12 тайных детей своего отца-многоженца

      Американка разыскала тайных детей отца-многоженца, у которого было не менее восьми семей.

      Подробнее

    • «КамАЗ» представил беспилотный электробус «Ш.А.Т.Л.»

      «КамАЗ» представил 12 июня в Казани прототип беспилотного пассажирского электробуса под названием «КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л.».

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе