Самый крупный в Европе кинопавильон построят на «Мосфильме»

Пятница, 16 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самый крупный в Европе кинопавильон построят на «Мосфильме»

В павильоне предусмотрена специальная система звукоизоляции и гараж для ретроавтомобилей.

Строительство самого крупного в Европе павильона для съемок и склада сценического оборудования на территории «Мосфильма» планируется завершить до конца следующего года. Об этом рассказал инспектор Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко, сообщает rbc.ru.

Общая площадь строений составит около 18 тыс. кв. м. Павильон и склад разместятся на юго-восточном участке комплекса «Мосфильм», подчеркнул инспектор. «Новые строения расположены под углом 90 градусов относительно друг друга, таким образом, что формируют перед собой площадь, на которой будет организована автостоянка», - уточнил Тимощенко.

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