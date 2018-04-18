Самый первый мем нашли в журнале столетней давности
Один из пользователей в Twitter разместил в своем аккаунте шуточный рисунок из журнала 1921 года, который тут же окрестили «самым первым мемом».
«Самый первый мем» представляет из себя коллаж, на котором изображен один и тот же человек во фраке, но в разных состояниях. На одном изображен красавец во фраке с сияющим взглядом и подпись - «как ты представляешь свою внешность во время фотовспышки»; на другом - несуразный господин со схематично прорисованным лицом и подпись - «как ты выглядишь на самом деле».
Чтобы доказать подлинность коллажа, автор выложил в Сеть и скан картинки, которая появилась в одном из выпусков сатирического журнала Judge в 1921 году, пишет ntv.ru.
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