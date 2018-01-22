Самый посещаемый торговый центр Испании находится в Сарагосе

Понедельник, 22 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Самый посещаемый торговый центр Испании находится в Сарагосе

Торгово-развлекательный комплекс Puerto Venecia в Сарагосе в 2017 году посетили 19,4 миллиона человек.

Таким образом, он упрочил свои позиции как самый посещаемый торговый центр в Испании.

На презентации Puerto Venecia в рамках Международной туристической выставки Fitur его руководство отметило, что торговый центр ориентирован не только на жителей Сарагосы и Арагона, но и соседних автономных областей. В частности, комплекс популярен среди покупателей из Теруэля, Льейды, Памплоны и Логроньо, передает noticia.ru.

Центр позиционирует себя не только как крупнейший в Испании, но и один из самых больших в Европе. Он занимает площадь 206 тысяч квадратных метров и сочетает в себе шоппинг и развлечения, среди которых - скалодором, серфинг-аттракцион, ледовый каток. Кроме того, в Puerto Venecia проводятся концерты. На территории комплекса высажено 12 тысяч деревьев и 200 видов растений, создан искусственный водоем и канал.

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