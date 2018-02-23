Самый толстый человек похудел

Пятница, 23 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Самый толстый человек похудел

Мексиканец Хуан Педро Франко (Juan Pedro Franco) похудел до одной тысячи фунтов (около 453 килограммов).

33-летний мужчина перенес несколько операций на желудочно-кишечном тракте и придерживается строгого режима упражнений.

В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый в мире человек. Тогда его вес составлял 590 килограммов. Год назад мексиканец решил бороться с лишним весом. В конечном итоге Франко надеется похудеть и снова научиться самостоятельно вставать с дивана.

Перед операцией Франко сел на трехмесячную диету и сбросил необходимое количество веса. В ноябре 2017-го хирурги уменьшили его желудок вдвое.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Мексика лидирует по числу подростков, страдающих ожирением.

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