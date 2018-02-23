Самый толстый человек похудел

33-летний мужчина перенес несколько операций на желудочно-кишечном тракте и придерживается строгого режима упражнений.

В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый в мире человек. Тогда его вес составлял 590 килограммов. Год назад мексиканец решил бороться с лишним весом. В конечном итоге Франко надеется похудеть и снова научиться самостоятельно вставать с дивана.

Перед операцией Франко сел на трехмесячную диету и сбросил необходимое количество веса. В ноябре 2017-го хирурги уменьшили его желудок вдвое.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Мексика лидирует по числу подростков, страдающих ожирением.