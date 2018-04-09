Самым семейным испанским блюдом оказалась паэлья
В Испании с помощью голосования определили блюдо, которое жители страны чаще всего выбирают для трапезы в кругу семьи. Им оказалась паэлья.
Конкурс устроил проект Canales Family банка Caixabank. Голосование за самое семейное блюдо проходило в режиме онлайн с 26 февраля по 21 марта.
Паэлья обошла по количеству голосов хамон, тортилья и другие популярные в Испании блюда, пишет noticia.ru.
Всего в конкурсе, проходившем в 4 этапа, были представлены 16 традиционных блюд испанской кухни. Целью конкурса было выяснить, какое из них сопровождает испанцев на протяжении всей жизни и перед каким они не могут устоять.
В проекте принимали участие испанские знаменитости. Шеф-повар Ферран Адриа проголосовал за картофельную тортилью, музыкант Антонио Ороско поставил на гаспачо, а режиссер Изабель Койшет выбрала крокеты.
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