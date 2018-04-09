Самым семейным испанским блюдом оказалась паэлья

Конкурс устроил проект Canales Family банка Caixabank. Голосование за самое семейное блюдо проходило в режиме онлайн с 26 февраля по 21 марта.

Паэлья обошла по количеству голосов хамон, тортилья и другие популярные в Испании блюда, пишет noticia.ru.

Всего в конкурсе, проходившем в 4 этапа, были представлены 16 традиционных блюд испанской кухни. Целью конкурса было выяснить, какое из них сопровождает испанцев на протяжении всей жизни и перед каким они не могут устоять.

В проекте принимали участие испанские знаменитости. Шеф-повар Ферран Адриа проголосовал за картофельную тортилью, музыкант Антонио Ороско поставил на гаспачо, а режиссер Изабель Койшет выбрала крокеты.