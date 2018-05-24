Санабрия стала самым фотогеничным городом Испании

Четверг, 24 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Санабрия стала самым фотогеничным городом Испании

Снимок городка Санабрия в Галисии стал победителем II конкурса фотографии самых красивых городов Испании.

Работа фотографа Альберто Сеоане, на которой запечатлен старинный замок Санабрии, набрала 3800 голосов, пишет noticia.ru.

Второе место занял снимок Ивана Агуты с изображением Вилафамес (Кастельон), получивший 1192 голосов, а третье - фото Альмонастер-ла-Реаля (Уэльва) Мануэля Руиса с результатом в 1150 голосов.

Конкурс фотографий проводится во второй раз. В этом году в нем приняли участие более 1700 фотографов, которые представили более 2 тысяч работ.

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