Santander – самый надежный испанский банк

Четыре крупных испанских банка: Santander, BBVA, CaixaBank и Sabadell успешно прошли проверку по установленным критериям, и, как показало исследование, к концу 2020 года смогут соответствовать нормативу достаточности капитала уровня CET1 не менее 5,5%.

Тем не менее, между испанскими банками существуют различия. Достаточность основного капитала первого уровня по полной основе в случае с банком Santander составляет 9,2%, что ставит его на первое место по сравнению с остальными финансовыми учреждениями: CaixaBank – 9,11%, BBVA – 8,80%, Sabadell – 7,58%.

В отличие от прошлого года, банк Bankia не принимал участия в стресс-тесте из-за процесса слияния с BMN в 2017 году, пишет noticia.ru.

Всего тестам подверглись 48 европейских банков, на которые приходится 70% активов сообщества.

Стресс-тесты EBA направлены на оценку способности банка выдержать разные экономические сценарии. Испанские банки подверглись тестам с гипотетическим сценарием, при котором ВВП страны упадет на 0,3% в 2018 году, рецессия углубится на 1,5% в 2019 году, а безработица будет составлять 15%.