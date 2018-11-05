Santander – самый надежный испанский банк

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Santander – самый надежный испанский банк

Европейская банковская организация (EBA) представила результаты стресс-теста по финансовым учреждениям Европейского Союза.

Четыре крупных испанских банка: Santander, BBVA, CaixaBank и Sabadell успешно прошли проверку по установленным критериям, и, как показало исследование, к концу 2020 года смогут соответствовать нормативу достаточности капитала уровня CET1 не менее 5,5%.

Тем не менее, между испанскими банками существуют различия. Достаточность основного капитала первого уровня по полной основе в случае с банком Santander составляет 9,2%, что ставит его на первое место  по сравнению с остальными финансовыми учреждениями: CaixaBank – 9,11%, BBVA –  8,80%, Sabadell – 7,58%.

В отличие от прошлого года, банк Bankia не принимал участия в стресс-тесте из-за процесса слияния с BMN в 2017 году, пишет noticia.ru.

Всего тестам подверглись 48 европейских банков, на которые приходится 70% активов сообщества.

Стресс-тесты EBA направлены на оценку способности банка выдержать разные экономические сценарии. Испанские банки подверглись тестам с гипотетическим сценарием, при котором ВВП страны упадет на 0,3% в 2018 году, рецессия углубится на 1,5% в 2019 году, а безработица будет составлять 15%.

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