Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

Вторник, 10 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

Федерация футбола Португалии оставила Сантуша на посту главного тренера сборной.

Федерация футбола Португалии (FPF) не стала увольнять Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной сборной, несмотря на то что выступление на чемпионате мира в России «не оправдало ожиданий», заявил президент FPF Фернанду Гомеш.

На чемпионате мира-2018 португальцы вышли в плей-офф со второго места в группе, но в матче 1/8 финала уступили сборной Уругвая - 1:2, пишет РИА Новости.

«Все должно идти по плану. Мы приняли решение продлить контракт с Сантушем до 2020 года после победы на Евро-2016. Это было взвешенное решение, мы понимали все перспективы и проанализировали проблемы, когда мы принимали решение, мы учитывали, что в 2018 году будет чемпионат мира, - цитирует Гомеша A Bola. - Впереди Лига Наций, стартующая в сентябре, и квалификация Евро-2020. Мы остаемся чемпионами Европы, у нас есть право защищать свой титул, и мы должны работать над этим».

Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Вместе с командой специалист стал чемпионом Европы-2016 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2017.

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