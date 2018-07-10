Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

Федерация футбола Португалии (FPF) не стала увольнять Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной сборной, несмотря на то что выступление на чемпионате мира в России «не оправдало ожиданий», заявил президент FPF Фернанду Гомеш.

На чемпионате мира-2018 португальцы вышли в плей-офф со второго места в группе, но в матче 1/8 финала уступили сборной Уругвая - 1:2, пишет РИА Новости.

«Все должно идти по плану. Мы приняли решение продлить контракт с Сантушем до 2020 года после победы на Евро-2016. Это было взвешенное решение, мы понимали все перспективы и проанализировали проблемы, когда мы принимали решение, мы учитывали, что в 2018 году будет чемпионат мира, - цитирует Гомеша A Bola. - Впереди Лига Наций, стартующая в сентябре, и квалификация Евро-2020. Мы остаемся чемпионами Европы, у нас есть право защищать свой титул, и мы должны работать над этим».

Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. Вместе с командой специалист стал чемпионом Европы-2016 и бронзовым призером Кубка конфедераций-2017.