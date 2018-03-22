Саркози назвал свою жизнь адом

Четверг, 22 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Саркози назвал свою жизнь адом

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил сотрудникам французской прокуратуры, что выдвинутые против него обвинения омрачают его жизнь.

«Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад», - пояснил он, добавив, что его обвиняют, не предъявляя каких-либо доказательств вины.

20 марта Саркози взяли под стражу в отделении полиции в Нантере. Туда бывшего политика вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

Впервые с момента начала разбирательства в 2013 году он лично давал показания. Сам Саркози все выдвинутые против него обвинения отрицает.

Отмечается, что через день после задержания политика отпустили, однако были ли сняты с него подозрения или нет, не уточняется.

Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.

Осенью 2016-го ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции, и его ближайшему соратнику Клоду Геану. Средства были выделены ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози. После этого Геан был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых должен провести в тюрьме.

В 2012-м издание Mediapart опубликовало документы, которые якобы подтверждали передачу ливийской стороной 50 миллионов евро на кампанию Саркози.

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