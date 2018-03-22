Саркози назвал свою жизнь адом
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил сотрудникам французской прокуратуры, что выдвинутые против него обвинения омрачают его жизнь.
«Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад», - пояснил он, добавив, что его обвиняют, не предъявляя каких-либо доказательств вины.
20 марта Саркози взяли под стражу в отделении полиции в Нантере. Туда бывшего политика вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.
Впервые с момента начала разбирательства в 2013 году он лично давал показания. Сам Саркози все выдвинутые против него обвинения отрицает.
Отмечается, что через день после задержания политика отпустили, однако были ли сняты с него подозрения или нет, не уточняется.
Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.
Осенью 2016-го ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с пятью миллионами евро наличными Саркози, который в тот момент был министром внутренних дел Франции, и его ближайшему соратнику Клоду Геану. Средства были выделены ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози. После этого Геан был приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых должен провести в тюрьме.
В 2012-м издание Mediapart опубликовало документы, которые якобы подтверждали передачу ливийской стороной 50 миллионов евро на кампанию Саркози.
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