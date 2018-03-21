Савченко грубо потроллила депутатов Рады

В ролике, который длится всего 16 секунд, звучит зловещая музыка, Надежда Савченко стоит на фоне пустого сессионного зала, а затем с ухмылкой произносит: «Бабах, що, всралися?» («Бабах, ну что, усрались?» - ред.).

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в украинском парламенте. По словам Луценко, депутатов должны были забросать гранатами, а всех, кто уцелеет, расстрелять из автомата. Купол Верховной рады должны были обрушить. Руководить атакой якобы должна была сама Савченко с целью захватить власть в стране. В Сети не так давно обсуждали инцидент, когда политика вывели из зала парламента с сумкой, в которой было оружие, пишет ntv.ru.

Сегодня на брифинге внефракционный депутат призналась, что получила информацию о приказе, якобы поступившем из администрации президента страны, о ее ликвидации, сообщает «Интерфакс».

Надежда Савченко: «Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой (улица в центре Киева, где расположена, в частности, администрация президента) о моей физической ликвидации от администрации президента, от Таранова (бывший замглавы администрации президента Андрей Таранов), вскоре после чего он погиб».

Савченко отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. «Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», - цитирует политика ТАСС.