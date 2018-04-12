Савченко назвала срок окончания голодовки

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою работу как народный депутат Украины и политическую деятельность», - объявила депутат. Савченко добавила, что ее здоровье от голодания «ухудшается в пределах нормы, но не критично».

Сестра арестованной - Вера - рассказала, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 15 килограммов. Ее отвезли в больницу для обследования, передает РИА Новости.

Савченко задержали 22 марта после заседания Рады, где ее лишили депутатской неприкосновенности. На следующий день ее арестовали на два месяца.