Савченко планировала взорвать Верховную Раду

Об этом он объявил с трибуны парламента 15 марта.

По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами [планировалось] обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», - заявил генпрокурор, которого цитирует «Украинская правда».

«Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор, внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Савченко», - добавил он.

Для этого он решил внести представление о лишении Надежды Савченко депутатских полномочий. После этого Рада проголосовала за исключение Савченко из комитета нацбезопасности. За соответствующее решение в четверг проголосовал 261 депутат при 226 минимально необходимых голосах, передает newsru.com.

«Последовательная позиция Савченко по оглашению тезисов Кремля привела к тому, что комитет нацбезопасности перестали воспринимать как серьезный орган. Настало время исправить эту ошибку, нельзя ей больше позволять позорить имя народного депутата. Ей не место в нашем комитете и парламенте. И пошагово мы исправим эти ошибки», - сказал член комитета нацбезопасности Андрей Тетерук.