Сбежавшая из России Собчак показала живот

Телеведущая отправилась за границу восстанавливать душевные силы, пишет dni.ru.

На своей страничке в социальной сети в Instagram Ксения Собчак опубликовала новую фотографию. Гламурная блондинка снята с супругом, популярным актером Максимом Виторганом, и сыном Платоном на фоне пальм. Судя по геолокации, указанной Ксенией, провалившийся на президентских выборах «кандидат против всех» с семьей отдыхает в Таиланде.

«Всегда ненавидела хештег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных, наша семья взяла отпуск», - написала Ксения.

На снимке блондинка представлена в закрытом купальнике, который обтянул ее живот. Тем самым Собчак дала понять, что слухи о ее интересном положении - всего лишь домыслы.

Многочисленные подписчики прокомментировали фото. «Хорошего Отдыха.!!!», «Молодцы!», «Какие красивые!!!», «Отличного отдыха, позитива и солнышка! Вкусных фруктов, коктейлей и море позитива!», «Хорошей вам погоды», «Вот это клево!» - высказались пользователи Сети.