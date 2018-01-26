Сбежавшая от хозяев черепаха проползла триста метров за полгода

Черепаха Таллула (Tallulah) из британского города Оксфорд пропала из сада хозяев - Даниеллы Моррис и ее дочери Лианны. Гуляя, животное провалилось в кротовью нору.

Хозяева делали все, чтобы найти питомца: расклеивали объявления, обращались к соседям и звонили в ближайшие школы и зоомагазины. В какой-то момент они оставили надежду найти Таллулу. «Мы нехотя выкинули ее коробку и корм и мысленно попрощались с ней», - сказала Моррис.

Черепаху нашли 24 января 2018-го во дворе ближайшей школы за 322 метра от дома. Хозяйку удивило, как пресмыкающееся смогло перебраться через загруженную дорогу между их домом и учебным заведением.

Черепаху отправили к ветеринару: она потеряла много веса, на ее коже появились красные пятна, а глаза воспалились. Моррис предполагает, что черепаха добралась до школы летом, а потом впала в спячку в кустах на школьном дворе.