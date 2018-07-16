Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

Понедельник, 16 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

В финале она обыграла национальную команду Хорватии.

Сборная Франции по футболу завоевала звание чемпиона мира, обыграв в финале ЧМ-2018 национальную команду Хорватии.

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

На 18-й минуте хорват Марио Манджукич поразил свои ворота головой после навеса в штрафную площадь. Через 10 минут Хорватия отыгралась: мяч забил Иван Перишич. Еще через 10 минут успех вновь праздновали французы: пенальти реализовал Антуан Гризманн.

Во втором тайме - на 59-й и 65-й минутах соответственно - отличились футболисты сборной Франции Поль Погба и Килиан Мбаппе, пишет interfax.ru.

На 69-й минуте Марио Манджукич, воспользовавшись ошибкой вратаря сборной Франции Уго Льориса, сократил отставание в счете, но большего команда Хорватии в этом матче достичь не смогла.

Таким образом, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. Ранее она выиграла трофей в 1998 году. Хорватия играла в финале впервые.

Сборную Франции привел к триумфу главный тренер Дидье Дешам. Он - третий представитель мирового футбола, который выиграл ЧМ и в качестве игрока, и, будучи тренером. Ранее это сделали Марио Загалло (Бразилия) и Франц Беккенбауэр (Германия).

Сборная Франции начала свой турнирный путь на ЧМ-2018 победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале сборная Франции победила команду Уругвая (2:0). В полуфинале - сборную Бельгии (1:0).

Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) , разгромила Аргентину (3:0) и переиграла Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). В четвертьфинале хорваты победили Россию, но тоже в серии пенальти. Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В полуфинале хорваты обыграли Англию в дополнительное время - 2:1 (основное время завершилось со счетом 1:1).

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • 10 замков тамплиеров в Португалии

      Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.

      Подробнее

    • Португалия: инновационный переход

      Необычный проект реализуется в Гимарайше.

      Подробнее

    • По Испании пронеслись ураганы и смерчи

      В среду, 11 июля, в разных регионах Испании ураганы и смерчи застигли врасплох жителей и туристов.

      Подробнее

    • Испания: Каталонские власти купили кратер вулкана

      Кратер вулкана Санта-Маргарита в Санта-Пау в регионе Гарроча перешел в госсобственность.

      Подробнее

    • Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

      В городе Реджо-ди-Калабрия в одноименной провинции на юге Италии полицейские провели спецоперацию и задержали 31 человека.

      Подробнее

    • Италия ежегодно теряет миллиард евро из-за контрабанды сигарет

      Каждая двадцатая пачка сигарет в Италии - контрафакт.

      Подробнее

    • Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

      В финале она обыграла национальную команду Хорватии.

      Подробнее

    • SpaceX запустит израильскую станцию на Луну

      Американская компания SpaceX в декабре 2018 года в качестве попутной нагрузки ракеты Falcon 9 запустит израильскую автоматическую станцию на Луну.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda