Сборная Португалии представила форму на ЧМ-2018

Четверг, 22 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сборная Португалии представила форму на ЧМ-2018

Португальцы будут выступать в форме своих традиционных цветов.

Сборная Португалии представила форму, в которой будет выступать на чемпионате мира по футболу в России. Об этом 20 марта сообщается на странице команды в Twitter.

Португальцы сохранили традиционные цвета своей формы. Основная форма будет темно-красного цвета с зелеными вставками, а запасная белого цвета.

Напомним, сборная Португалии заняла первое место в отборочной группе и напрямую вышла на чемпионат мира. Португальцы опередили команду Швейцарии по разнице забитых и пропущенных мячей, пишет regnum.ru.

На чемпионате мира Португалия сыграет в группе с командами Испании, Марокко и Ирана. Матчи пройдут 15 июня в Сочи, 20 июня в Москве и 25 июня в Саранске.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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