Сборная Португалии сыграла вничью с командой Польши

Встреча группы 3 лиги А, состоявшаяся в Гимарайнше, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол на 34-й минуте забил Андре Силва, Аркадиуш Милик на 66-й реализовал пенальти. Португальцы остались в меньшинстве на 63-й минуте после удаления Данилу Перейры. Игру обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, пишет РИА Новости.

Итоговое положение команд в группе 3: Португалия - 8 очков, Италия - 5, Польша - 2. Сборная Португалии выступит в финальном турнире Лиги наций, который пройдет летом следующего года. Также за титул поспорят команды Швейцарии, Нидерландов и Англии, турнир пройдет в Португалии. Сборная Польши вылетела в лигу В.