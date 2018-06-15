Сборная Португалии тренируется в полном составе в Сочи
Сборная Португалии в полном составе тренируется накануне матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Испании.
Открытое для СМИ занятие прошло в четверг на поле стадиона «Фишт» в Сочи. За тренировкой, вызвавшей большой ажиотаж, следили больше сотни журналистов, пишет РИА Новости.
Встреча группы В между португальцами и испанцами пройдет в пятницу в Сочи.
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