Сборная Португалии тренируется в полном составе в Сочи

Открытое для СМИ занятие прошло в четверг на поле стадиона «Фишт» в Сочи. За тренировкой, вызвавшей большой ажиотаж, следили больше сотни журналистов, пишет РИА Новости.

Встреча группы В между португальцами и испанцами пройдет в пятницу в Сочи.