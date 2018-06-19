Сборная Португалии в полном составе приняла участие в тренировке
Сборная Португалии по футболу в полном составе готовится к предстоящим матчам чемпионата мира 2018 года в России.
В занятии на базе в подмосковном Кратове приняли участие все 23 игрока.
В матче первого тура чемпионата мира сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании - 3:3. В следующей встрече португальцы сыграют с Марокко.
В группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0), пишет gazeta.ru.
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