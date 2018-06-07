Сборная Португалии встретилась с президентом страны

Четверг, 07 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сборная Португалии встретилась с президентом страны

Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии побывали на встрече с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

Мероприятие прошло в президентской резиденции. Приурочена встреча была к участию команды в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, пишет bombardir.ru.

Глава государства пожелал действующим чемпионам Европы удачи на мировом первенстве.

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