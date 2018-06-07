Сборная Португалии встретилась с президентом страны

Мероприятие прошло в президентской резиденции. Приурочена встреча была к участию команды в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, пишет bombardir.ru.

Глава государства пожелал действующим чемпионам Европы удачи на мировом первенстве.