Сборная России сыграет с Португалией в полуфинале ЧЕ

В матче ¼ финала российская команда одержала победу над хозяевами турнира, сборной Словении, со счетом 2:0.

Футболисты сборной России открыли счет на 36-й минуте, отличился нападающий Эдер Лима. На 40-й минуте другой нападающий, Робиньо, удвоил преимущество российской команды, пишет regnum.ru.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Португалии и Азербайджана.

Напомним, чемпионат Европы по мини-футболу проходит в столице Словении Любляне с 30 января по 10 февраля.