Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Понедельник, 02 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках», основное время завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью. В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия - 4:3.

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия - Дания.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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