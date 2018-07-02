Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках», основное время завершилось со счетом 1:1. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью. В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия - 4:3.

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия - Дания.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.