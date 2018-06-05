Сборные Италии и Нидерландов по футболу сыграли вничью

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игра состоялась в Турине. В составе итальянцев мяч на 67-й минуте забил Симоне Дзадза, у голландцев на 88-й минуте отличился Натан Аке.

На матче работала бригада судей во главе с российским арбитром Владиславом Безбородовым. Россиянин на 69-й минуте встречи показал прямую красную карточку защитнику сборной Италии Доменико Кришито, который в летнее трансферное окно перешел из российского «Зенита» в итальянский «Дженоа».

Сборные Италии и Нидерландов не квалифицировались в финальную часть чемпионата мира в России. Голландцы заняли третье место в отборочной группе, уступив первые две строчки сборным Франции и Швеции. Итальянцы заняли второе место в отборочной группе, пропустив вперед испанцев, а в стыковых матчах уступили шведам (0:1, 0:0), пишет ТАСС.

Команда Италии четырежды побеждала на чемпионатах мира (1934, 1938, 1982, 2006) и впервые с 1958 года не квалифицировались в финальную часть турнира.