Сборные Португалии и Италии сыграют в финале юношеского ЧЕ
Сборные Португалии и Италии встретятся в финале чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, который проходит в Финляндии.
В своей полуфинальной игре португальцы разгромили команду Украины, отправив в ворота соперников пять безответных мячей, а чуть позже итальянские футболисты одолели французов со счетом 2:0.
Решающая игра турнира состоится 29 июля, пишет news.sportbox.ru.
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