Сборные Португалии и Италии сыграют в финале юношеского ЧЕ

В своей полуфинальной игре португальцы разгромили команду Украины, отправив в ворота соперников пять безответных мячей, а чуть позже итальянские футболисты одолели французов со счетом 2:0.

Решающая игра турнира состоится 29 июля, пишет news.sportbox.ru.