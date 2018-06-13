Счастливая монета

Среда, 13 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Счастливая монета

Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов.

Гражданка Великобритании собиралась выбросить коробку со старыми монетами, хранившуюся на чердаке, но в последний момент решила сдать их оценщику, который обнаружил, что одна из них стоит 100 тысяч фунтов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Попросившая скрыть свое имя 69-летняя женщина из города Кингстон-апон-Халл в регионе Йоркшир и Хамбер на востоке страны унаследовала редкую монету от деда. Сначала она хотела выбросить ее, но после уговоров внуков решила бесплатно оценить ее стоимость на сайте по продаже антиквариата вместе с другими находками - серебряным чайным сервизом и бижутерией, которые сочла дорогими.

Эксперты сайта объяснили ей, что монета отчеканена в 1644 году, при правлении Карла I, и так как она сохранилась в очень хорошем состоянии, ее можно выставить на аукцион. За нумизматическую редкость планируют выручить больше 100 тысяч фунтов.

Энтони Чарман (Antony Charman), главный оценщик сайта Vintage Cash Cow, отметил, что все остальные найденные вещи стоили не больше 150 фунтов. «Она была и этим довольна, но не понимала, зачем мы пришли к ней домой. Но когда мы сказали ей цену монеты, она чуть не упала со стула», - рассказал он.

Британка собирается потратить деньги на круиз, а также помочь беременной внучке с ипотекой.

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