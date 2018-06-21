Секс-символ ЧМ-2018

Четверг, 21 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Секс-символ ЧМ-2018

В сети обнаружили секс-символ чемпионата мира по футболу.

Зрители чемпионата мира по футболу обратили внимание на тренера сборной Сенегала Алиу Сиссе, который оригинально радовался мячам, забитым в ворота противника его сборной - команды Польши. Обычно тренеры эмоционально реагируют на успехи подопечных, однако Сиссе выработал свою манеру. Его реакцию назвали «стильной», а его самого окрестили секс-символом чемпионата.

Короткий ролик с Сиссе широко разошелся после матча Сенегал - Польша по различным аккаунтам. Многие признавали, что видео словно создано для трансформации в гифку - и тут же превратили его в гиф-анимацию.

«Я, когда все мои планы отменились», - придумал подпись к гифке спортивный репортер Майк Трейнор. «Алиу Сиссе - это я, когда на работе есть бесплатная еда», - подтрунивал другой спортивный журналист Дэн Моллой.

Микроблогеры предполагают, что тренер определенно знал, что попадет на камеру, и поэтому начал позировать.

Пока мужская часть комментаторов шутила над тренером-мемом, девушки в комментариях к гифкам признали Сиссе секс-символом мундиаля. «Он похож на сексуального вампира», - пишет @Persian_robot. «Он похож на супергероя», - предполагает другой микроблогер. Его называли «прелестным» и просто «очень симпатичным».

Матч Сенегал - Польша прошел 19 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу Сенегала.

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