Семья 14 лет ходила скорбеть не на ту могилу

Вторник, 23 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Семья 14 лет ходила скорбеть не на ту могилу

Жительница Великобритании Кэтрин Квик спустя 14 лет после похорон своей бабушки выяснила, что останки захоронили не в той могиле.

Ее бабушка, 82-летняя Марион Джарвис (Marion Jarvis) скончалась от рака в 2003 году. Квик и ее мать попросили похоронить родственницу в склепе вместе с ее бабушкой и дедушкой, погибших в 1930-х годах, на кладбище в городе Пенарт, Южный Уэльс. Их могила никак не была обозначена, но руководство кладбища заверило Квик, что они подняли старые планы, нашли склеп и похоронили покойную в нужном месте. Внучка и мать Джарвис установили надгробие с именами всех родственников и регулярно приносили к нему цветы.

В декабре 2016 года Квик узнала, что у ее нерожденной дочери редкое генетическое заболевание, из-за которого велик шанс мертворождения или скорой смерти плода после родов. Она сделала аборт и пожелала похоронить останки ребенка вместе с бабушкой. Через неделю женщине позвонили из ритуального агентства и заявили, что ту похоронили в другом месте, через ряд от нужной могилы. Руководство компании и муниципалитет принесли британке извинения.

Только спустя несколько месяцев родственникам удалось исправить путаницу, перезахоронить покойную Джарвис и поместить в тот же склеп останки нерожденного ребенка. Семья не стала устраивать церемонию прощания, так как была «эмоционально истощена»: «Я не только горевала о потере дочери, но и столкнулась со всей этой путаницей. Мне было так стыдно перед бабушкой». Семье также пришлось заплатить за разрушение могильного камня для извлечения останков бабушки.

Представитель городского муниципалитета отметил, что никак не может прокомментировать случившееся, так как все люди, работавшие на момент похорон Джарвис, уже давно сменили место работы. Он добавил, что семье была оказана вся возможная помощь.

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