Сенат Италии одобрил "антимиграционный декрет" главы МВД

Среда, 07 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Сенат Италии одобрил

Ранее документ подписал президент Серджо Маттарелла.

Верхняя палата (Сенат) итальянского парламента одобрила 163 голосами "за" (59 "против", 19 воздержались) декрет правительства о безопасности.

Как уточняет в среду агентство ANSA, голосование о декрете, в котором содержатся пункты об ужесточении мер в отношении мигрантов, было увязано с выражением доверия кабинету.

К такой формуле обычно прибегают для избежания долгих парламентских обсуждений и возможного внесения поправок. На принятии документа настаивал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, выступивший его главным разработчиком. Текст подвергался серьезной критике правозащитных организаций и оппозиции за ограничительные меры в области приема мигрантов, пишет ТАСС.

Среди прочего декретом предусмотрено лишение беженца права на политическое убежище в случае совершения им преступления, а также в случае, если он даже ненадолго возвращается на родину. Кроме того, правительство может отнимать гражданство у иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Ранее декрет подписал президент Италии Серджо Маттарелла, сопроводив это письмом премьер-министру, в котором напомнил о необходимости соблюдать все международные обязательства Италии, закрепленные в конституции.

Пришедшее к власти в июне правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения прибытия в страну нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие европейские порты. Оппозиция и идеологические противники лидера "Лиги" Сальвини постоянно обвиняют его в расизме и разжигании ненависти на этнической почве. Декрет о безопасности должен теперь получить одобрение Палаты депутатов.

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