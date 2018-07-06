Сенат Италии отложил отмену собственных повышенных пенсий

Сенат Италии отложил решение вопроса об отмене повышенных пенсий для бывших депутатов и министров (которые также избираются из числа депутатов), сообщает La Repubblica в пятницу, 6 июля.

До процедуры голосования депутаты намерены провести консультации с Государственным советом, а также с главой профильного ведомства по вопросам социального обеспечения Тито Боэри.

Инициатива отмены повышенных пенсий для депутатов и министров была частью предвыборной программы одной из двух партий-победительниц парламентских выборов - «Движения 5 звезд». Сформировав вместе с «Лигой» коалиционное правительство, руководители движения внесли законопроект в парламент, пишет regnum.ru.

Однако члены Сената не спешат принимать решение. Оппоненты законопроекта называют его популистским. В «Движении 5 звезд», напротив, уверены, что особые пенсионные условия для бывших депутатов неправедливы.