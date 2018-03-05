Сенатора Джабарова не пустили в Италию

Понедельник, 05 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Сенатора Джабарова не пустили в Италию

Вице-спикер Госдумы назвал нарушением международного права невыдачу Италией визы Джабарову.

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой назвал нарушением международного права невыдачу Италией визы сенатору Владимиру Джабарову, который должен был в составе миссии ассамблеи участвовать в наблюдении за состоявшимися 4 марта парламентскими выборами в этой стране, пишет ТАСС.

«Мы, естественно, не напрашиваемся ни к кому, но в принципе это очевидное нарушение международного права, и, к сожалению, так или иначе это на наших будущих отношениях скажется», - сказал Толстой.

Он уточнил, что в Москве получили ноту итальянского МИД по этому поводу. «Это связано с тем, что они просто не поняли, что он является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ехал как представитель международной организации, - отметил зампредседателя Госдумы, курирующий ее международную деятельность. - И в принципе оснований его не пускать у них не было». «Тем не менее, ссылаясь на решение Евросоюза о санкциях, они написали ноту о том, что его не ждут», - констатировал он.

Последние новости

    • Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

      Букмекеры назвали представительницу Эстонии Элину Нечаеву вероятным победителем конкурса «Евровидение-2018».

      Подробнее

    • «Автомобили года» в Португалии

      Жюри в составе 17 журналистов определило лучших из лучших.

      Подробнее

    • Шопинг-туризм в Испании в 2017 году вырос на 26%

      Доходы от шопинга туристов в Испании в 2017 году выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом.

      Подробнее

    • Испания: ночные клубы Марбельи начали принимать биткоины

      Olivia Valere стал первым ночным клубом в Марбелье, где были установлены терминалы для оплаты с помощью криптовалюты.

      Подробнее

    • Италия: в Милане состоится фестиваль пива

      С 22 по 25 марта в Милане состоится традиционный фестиваль пива.

      Подробнее

    • Италия: авиакомпания Meridiana переименована

      Частная итальянская авиакомпания Meridiana получила название Air Italy.

      Подробнее

    • Доказано нарушение законов физики в черных дырах

      Математики нашли условие существования голых сингулярностей в черных дырах, в которых нарушаются законы физики.

      Подробнее

    • Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

      4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!