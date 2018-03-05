Сенатора Джабарова не пустили в Италию

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой назвал нарушением международного права невыдачу Италией визы сенатору Владимиру Джабарову, который должен был в составе миссии ассамблеи участвовать в наблюдении за состоявшимися 4 марта парламентскими выборами в этой стране, пишет ТАСС.

«Мы, естественно, не напрашиваемся ни к кому, но в принципе это очевидное нарушение международного права, и, к сожалению, так или иначе это на наших будущих отношениях скажется», - сказал Толстой.

Он уточнил, что в Москве получили ноту итальянского МИД по этому поводу. «Это связано с тем, что они просто не поняли, что он является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ехал как представитель международной организации, - отметил зампредседателя Госдумы, курирующий ее международную деятельность. - И в принципе оснований его не пускать у них не было». «Тем не менее, ссылаясь на решение Евросоюза о санкциях, они написали ноту о том, что его не ждут», - констатировал он.