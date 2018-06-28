Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

14 июня офицер Антидопингового агентства США (USADA) не застал Уильямс дома во Флориде и выразил желание дождаться ее возвращения. Ассистент теннисистки сообщил ей о посещении допинг-офицера, она отказалась сдать незапланированный тест и пожаловалась главе WTA Стиву Саймону на предвзятое к ней отношение.

USADA не видит несправедливости во внезапной проверке Уильямс и признает, что подобные звонки от теннисистки - не редкость. Организация подчеркивает, что может проверять спортсменов неограниченное количество раз в год. Уильямс в свою очередь заявляет, что ее проверяют чаще других (пять раз за 2018 год), и считает это нарушением регламента. WTA не имеет полномочий влиять на частоту проверок теннисисток, поэтому жалоба американки рассмотрена быть не может.

Тем не менее не пройденная 14 июня проверка не попадает под разряд нарушений, так как допинг-офицер приехал к Уильямс без предварительного звонка. Теннисистка не сообщила о своем местонахождении, чего требует агентство, но наказана Уильямс не будет. За год допускается два подобных нарушения.

На Открытом чемпионате Франции в начале июня американка получила травму, из-за чего снялась с турнира за час до четвертьфинального матча с россиянкой Марией Шараповой. На стартующем 2 июля Уимблдоне американка планирует выступить в одиночном и парном разрядах.

В январе 2018 года Уильямс вернулась на корт после 13-месячного перерыва, связанного с беременностью. На июнь 2018-го она занимает 138-е место мирового рейтинга.

Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема» и одной из самых титулованных теннисисток в истории.