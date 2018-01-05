Серена Уильямс отложила возвращение

Пятница, 05 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Серена Уильямс отложила возвращение

Американская теннисистка Серена Уильямс отложила свое возвращение на корт и пропустит Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Слова спортсменки приводятся на странице соревнований в Twitter.

«Я могу выступить - но я не хочу просто выступить, я хочу добиться большего. А для этого мне нужно еще немного времени», - сказала Уиляьмс.

Таким образом 36-летняя американка не сможет защитить свой титул победительницы Australian Open. В финале прошлогодних соревнований она победила свою старшую сестру Винус. В этом году Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января.

1 сентября Серена Уильямс родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией. Отец ребенка - американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

Уильямс - рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Кроме того, она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.

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